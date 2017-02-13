Жене Мартыненко подарили элитные квартиры в центре Киева

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Понедельник, 13 февраля 2017, 12:05

Жена экс-нардепа Николая Мартыненко оформила в собственность две квартиры в клубном доме Ambassador House в Киеве по ул. Ивана Франко 4б.

Об этом стало известно из реестра прав на недвижимое имущество.

11 февраля 2017 года жена экс-депутата Анна Мартыненко получила две квартиры по договору дарения

Речь идет о квартирах площадью 166 кв м и 271 кв м, а также двух паркоместах.

По данным Госархстройинспекции, в начале 2017 года Анна Мартыненко получила разрешение на реконструкцию квартир и их объединение.

 

В этом доме получила квартиры жена Мартыненко

Ambassador House

Предыдущим владельцем квартир был отец Анны - Валерий Кривоборский. Он купил их в 2012 году.

По данным реестра недвижимости, теща Мартыненко Анна Кривоборская в 2015 году стала обладательницей квартиры на 112,6 кв м и паркоместа в Киеве, по ул. Михаила Драгомирова, 16.

По данным сайта "Гарна Хата", недвижимостью в Ambassador House (ул. Ивана Франко 4б) владеют также бывший бизнес-партнер Мартыненко Давид Жвания, нардепы от БПП Ольга Богомолец и Валерий Ищенко, а также Михаил Спектор, президент компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", владеющей рядом облэнерго.

Жена Мартыненко имеет бизнес в сфере косметических услуг и салонов красоты. Ей принадлежит ООО "Моди Бьюти Центр", зарегистрированное по ул. Ивана Франко 4б.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении Мартыненко по факту получения взяток на сумму 30 миллонов франков при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS". 

Также Мартыненко фигурирует в деле НАБУ о закупках госпредприятием "ВостГОК" уранового концентрата у австрийской компании Steuermann.

Николай Мартыненко был народным депутатом с 1998 года. В конце 2015 года как нардеп "Народного Фронта" он досрочно сложил мандат. Это произошло после того, как стало известно об уголовных делах в отношении Мартыненко, которые расследуются в Швейцарии и Чехии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.

Ирина Салий, УП

Темы: Мартыненко
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IP: 195.16.76.---Кристина Носова13.02.2017 12:29
Серйозні новини на УП, коли квартири від батька перейшли до доньки - це сенсація. Вражаюче просто, таких випадків щодня можна фіксувати :)
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