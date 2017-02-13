Конфликт на Чонгаре: Полиция начала проверку

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Понедельник, 13 февраля 2017, 19:35

Правоохранители внесли в реестр досудебных расследований сведения о выявленных на Чонгаре предметах, похожих на боеприпасы.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По факту обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, следственным отделением внесены в реестр досудебных расследований сведения по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) с целью исследования этих предметов. Назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы", - сказал он.

По словам Тракало, поскольку в селе Чонгар Генического района были обнаружены предметы, похожие на оружие, полиция обязана проверить, на законных ли основаниях эти предметы там находились.

"Именно для этого мы проводим экспертизы. Полиция не имела права проигнорировать эти факты, иначе это было бы нарушением закона", - добавил он.

Как известно, в ночь с воскресенья на понедельник на Чонгаре произошел инцидент между военнослужащими ВСУ и членами общественной организации "Аскер" – формирующимся батальоном им. Номана Челебиджихана.

Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции.

По словам Ленура Ислямова, представители "Аскера" об этом не знали. Они увидели, что у них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера".

По информации УП, батальону им. Номана Челебиджихана должны присвоить номер военной части, но пока этого не произошло.

В полдень Чубаров написал в Facebook, что инцидент на Чонгаре между ВСУ и крымскотатарской организацией "Аскер" исчерпан.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары
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