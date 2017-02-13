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Чубаров: Инцидент на Чонгаре исчерпан

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:34

Инцидент на Чонгаре между ВСУ и крымскотатарской организацией "Аскер" исчерпан.

Об этом написал в Facebook глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения, в котором могли бы служить граждане Украины – жители Крыма, как крымские татары, так и лица других национальностей", - написал Чубаров.

Он отметил, что в ожидании такого решения молодые люди (и не совсем молодые) в составе общественной организации "Аскер" проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КППП "Чонгар", "Чаплынка" и "Каланчак" в контроле за перемещением людей и транспорта между материковой Украиной и временно оккупированным Крымом.

"При этом, как для одной, так и для другой службы постоянный гражданский контроль, осуществляемый общественным объединением "Аскер" был, мягко говоря, неудобен", - считает Чубаров.

По его словам, нежелательными "аскеровцы" стали и для различного рода теневых дельцов, наладивших различный незаконный бизнес на административной границе.

Естественно и они выступали стороной, стремившей вытеснить "Аскер" за пределы занимаемых им мест дислокаций.

"Хорошо то, что инцидент исчерпан, но плохо то, что некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям, направленным против крымских татар. Такие действия нами будут решительно пресекаться", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, к 11:00 место базирования общественного объединения "Аскер" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения "Аскер" и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации.

"Руководство Меджлиса крымскотатарского народа и ответственные лица находятся в режиме постоянного взаимодействия с руководителями соответствующих министерств, служб и подразделений", - добавил Чубаров.

В свою очередь командир 34 батальона 57 бригады принес свои извинения крымским татарам и пообещал починить "все, что сломали".

Как известно, в ночь с воскресенья на понедельник на Чонгаре произошел инцидент между военнослужащими ВСУ и членами общественной организации "Аскер" – формирующимся батальоном им. Номана Челебиджихана.

Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции.

По словам Ленура Ислямова, представители "Аскера" об этом не знали. Они увидели, что у них, в непосредственной близости, люди в балаклавах что-то делают. Возник словесный конфликт, который в итоге закончился порчей имущества "Аскера".

По информации УП, батальону им. Номана Челебиджихана должны присвоить номер военной части, но пока этого не произошло.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарыВооруженные силы
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