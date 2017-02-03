У Порошенко ответили на оскорбительные слова Путина: Его раздражает наш успех

Заместитель главы Администрации украинского президента Константин Елисеев пояснил, почему президент России Владимир Путин оболгал Украину.

Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве.

По словам Елисеева, в Администрации обратили внимание на слова Путина во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии, где он сказал, что обострение в Авдеевке спровоцировала украинская сторона, чтобы "выбить" деньги из других стран и международных институтов.

"В связи с этим мне вспомнилась народная мудрость, которая говорит, что "выбивают дурь из головы, а деньги вкладывают в успешные страны", что сейчас и демонстрирует Украина путем роста экономики. Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги", - заявил представитель АП.

"Я понимаю раздражение (Путина - УП) тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве", - пояснил Елисеев.

По его словам, для этого Россия ведет активную пропагандистскую работу на международной арене. Она пытается дискредитировать Украину и ее успехи, чтобы западные партнеры перестали нас поддерживать.

Как сообщалось, 2 февраля Путин на совместной пресс-конференции с президентом Венгрии придумал странную причину обострения на Донбассе.

"На мой взгляд есть несколько причин, почему это происходит сейчас. Первая причина заключается в том, что украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - сказал он.

Евгений Кизилов, УП