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Путин придумал несколько причин обострения на Донбассе

Четверг, 2 февраля 2017, 17:05

Президент России Владимир Путин заявил, что обострением боевых действий в Донбассе украинская власть хочет достичь несколько целей.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Венгрии.

Он заявил, что обострение спровоцировала украинская сторона.

"На мой взгляд есть несколько причин, почему это происходит сейчас. Первая причина заключается в том, что Украинская руководство нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из США и с международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии ", - сказал он.

"Второе, как мы знаем, во время предвыборной кампании в США действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержке одного из кандидатов. Отдельные олигархи с разрешения политического руководства финансировали этого кандидата, или кандидатку. Теперь им надо наладить отношения с действующей администрацией. А из-за конфликта - это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решение украинских проблем и наладить таким образом диалог", - сказал Путин.

По его словам третья причина "внутриполитическая".

"На фоне очевидных неудач в сфере экономической, социальной политики активизировалась оппозиция. Ее надо заткнуть, мобилизовать вокруг действующего руководства населения. Это тоже достигается задача на фоне какого-то конфликта", - сказал он.

В то же время Путин считает, что украинская власть пока "не готова к выполнению Минских договоренностей и ищет повод, чтобы отказаться от их выполнения".

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь в соответствии с договоренностями о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля утром боевики придерживались режима тишины на отдельном участке не более нескольких часов, где должны были проходить ремонтные работы. Однако по состоянию на 11:40 Жебрийвський сообщил, что бригада электромонтажников из-за обстрелов не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

В четверг стало известно, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке до конца дня так и не начнутся.

О состоянии дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Украинская правда

Темы: ПутинАвдеевкаТрамп
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