От взрыва в Луганске погиб начальник управления "милиции ЛНР"

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Суббота, 4 февраля 2017, 09:02

В результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

Об этом сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр" со ссылкой на "пресс-службу Народной милиции".

Там назвали взрыв терактом.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.

Ранее источник в "силовых структурах Луганска" сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

Как сообщалось, в конце января в Москве скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа.

16 октября 2016 года в Донецке убили командира "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола".

6 августа 2016 года в Луганске взорвали машину главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого. Однако Плотницкий выжил.

21 сентября 2016 года родители Плотницкого умерли из-за отравления грибами в российском Воронеже.

12 декабря 2015 в "ЛНР" заявили о гибели "командира шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции" Павла Дремова.

Темы: "ЛНР"
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Комментарии — 7
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov04.02.2017 12:42
Еще один руцький фашистюга ушел от предательской тюрьмы к своим моторольным бандитам наверх . А так бы посадили и надолго !
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IP: 95.135.207.---vurobnuk04.02.2017 11:33
Оце так Анан-щенко й "пукнув".... ))))
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IP: 46.164.172.---slava_i04.02.2017 11:29
Так добре починати новий день з гарних новин, завжди б так.
"...як роса на сонці")))
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IP: 185.23.164.---brs04.02.2017 11:02
Яка прикра новина! :)
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IP: 156.218.84.---Василь Таранович04.02.2017 10:41
УП з ранку і до вечора побільше таких гарних новин. Просто на серці радість,треба це діло відмітить гарним тостом.Будьмо!!!
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