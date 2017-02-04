От взрыва в Луганске погиб начальник управления "милиции ЛНР"
В результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.
Об этом сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр" со ссылкой на "пресс-службу Народной милиции".
Там назвали взрыв терактом.
"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.
Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.
Ранее источник в "силовых структурах Луганска" сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.
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