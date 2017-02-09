Онищенко обнародовал вторую часть "пленок" – с якобы Мартыненко

Нардеп Александр Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей. Он утверждает, что на них - Мартыненко.

Записи опубликованы в издании "Страна.

По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и Порошенко.

Как пишет издание, Онищенко якобы записал Мартыненко на шариковую ручку.

На записи, человек с голосом похожим на голос Мартыненко якобы предлагает Онищенко условную сделку, которая предполагает несколько этапов. Первый - суд выносит решение о возврате депутатской неприкосновенности. Второй этап - генеральный прокурор Юрий Луценко и суды выпускают людей Онищенко, которые сейчас находятся под стражей, а также снимаются все обвинения с его матери.

Взамен за это Онищенко уплачивает штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн., но при этом часть денег помогает уплатить олигарх Ринат Ахметов. За это Онищенко готов переписать на него часть своего бизнеса, говорится в материале.

Мартыненко: Ну они сказали сумму. 400-500 млн. Это они говорят, что 400-500 млн грн, Саша хочет, а меньше 500-700 млн не получается. Это то, что они мне говорили.

Онищенко: Будем просить Рината, помочь. Я перепишу на него компании свои. И готов потом выдать.

Ранее Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых он разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн)".

Довгий подтвердил факт встречи с Онищенко и рассказал свою версию.

НАБУ проводит проверку этих записей.

Онищенко также заявил, что передал США компромат на Порошенко.

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Украинская правда