Трамп заявил, что не собирается начинать войну в Сирии

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Среда, 12 апреля 2017, 05:33

США не собираются начинать военную операцию в Сирии, несмотря на ракетные удары по авиабазе в Хомсе 7 апреля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.

"Мы не собираемся в Сирию…Но когда я вижу людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие ... и вижу этих красивых детей, которые умирают в объятиях отца, или задыхающихся детей ... когда вы это видите, я немедленно позвонил генералу Маттису", - заявил американский президент.

Он также отметил, что ранее принять меры по ситуации в Сирии должен был бывший президент Барак Обама.

"То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал. Я думаю, что сейчас в Сирии будет намного лучше, чем было", - сказал Трамп.

Как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к химической атаке в Сирии, побудившей президента Дональда Трампа начать прямые военные действия против сирийского президента Башара Асада.

Темы: Сирия США
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