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Трамп заявив, що не збирається починати війну в Сирії

Середа, 12 квітня 2017, 05:33

США не збираються починати військову операцію в Сирії, незважаючи на ракетні удари по авіабазі в Хомсі 7 квітня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business.

"Ми не збираємося в Сирію ... Але коли я бачу людей, що використовують жахливу, жахливу хімічну зброю... і бачу цих красивих дітей, які вмирають в обіймах батька, або дітей, які задихаються... коли ви це бачите, я негайно зателефонував генералу Маттісу", - заявив американський президент.

Він також зазначив, що раніше вжити заходів щодо ситуації в Сирії повинен був колишній президент Барак Обама.

"Те, що я зробив, мало бути зроблено адміністрацією Обами задовго до того, як я це зробив. Я думаю, що зараз в Сирії буде набагато краще, ніж було", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяСША
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