Росія у восьмий раз заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

Росія заблокувала спробу Радбезу ООН засудити смертельну хімічну атаку в Сирії та підштовхнути Москву як союзника президента Башара Асада до співпраці у міжнародному розслідуванні інциденту.

Як повідомляє Reuters, Москва вже увосьме протягом шести років війни у Сирії застосовує право вето.

Документ підтримали 10 членів Радбезу ООН, двоє голосували проти, троє утрималися.

#Росія заблокувала резолюцію про засудження хімічної атаки в #Сирія. Документ мав допомогти притягти причетних до відповідальності. Докладно pic.twitter.com/mhJq07wKrA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 12, 2017

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

Пентагон також вивчає, чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.