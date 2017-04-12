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Росія у восьмий раз заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

Середа, 12 квітня 2017, 23:31

Росія заблокувала спробу Радбезу ООН засудити смертельну хімічну атаку в Сирії та підштовхнути Москву як союзника президента Башара Асада до співпраці у міжнародному розслідуванні інциденту.

Як повідомляє Reuters, Москва вже увосьме протягом шести років війни у Сирії застосовує право вето.

Документ підтримали 10 членів Радбезу ООН, двоє голосували проти, троє утрималися.

Як повідомлялося, США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

Пентагон також вивчає, чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСШАООНСирія
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