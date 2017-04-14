Журналисты показали, кто из политиков чаще всего приезжает в офис Луценко

Офис Генеральной прокуратуры Украины чаще всего посещают представители правящей партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача "Генпрокуратура Юрского периода" программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

При этом большинство нардепов не может объяснить причину своих визитов в правоохранительный орган.

Нардеп от "БПП" Александр Третьяков чаще всего приезжает в ГПУ.

При этом депутат опроверг посещение ГПУ, заявив, что у журналиста "больная фантазия". Сам генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам объяснил частые визиты Третьякова тем, что они дружат.

"Иногда мне хочется просто поматюкаться с кем-то, спустить пар. По-дружески сесть, поговорить о жизни. У меня с Третьяковым дружеские отношения", - сказал Луценко.

Приезжает в ГПУ также народный депутат Александр Грановский, заезжая на закрытую служебную территорию.

Депутат сообщил, что встречается с руководством Генеральной прокуратуры по следующим причинам: "Единственная цель моих встреч с руководством ГПУ - взаимодействие, помощь, своевременная реакция на те, или иные обстоятельства".

Луценко утверждает, что в этом году встречался с депутатом, однако предполагает, что Грановский приезжает в Генеральную прокуратуру на допросы по делу вокруг ТРЦ "Скай Молл", за который судятся бывший партнер Грановского Андрей Адамовский и эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.

Близкий соратник Грановского, депутат и друг президента Игорь Кононенко также посещает ГПУ. Он отказался объяснить причину своих вечерних визитов. Луценко на вопрос журналистов ответил, что Кононенко приезжает консультироваться "по вопросам фракции".

Депутат от "БПП" Руслан Сольвар, несмотря на озвученную журналистами дату визита, отрицает посещение ГПУ.

"Абсолютно не понимаю, о чем вы говорите. Вы ошиблись", - ответил он.

Депутат Богдан Дубневич сообщил, что приезжал в ГПУ по личным вопросам.

Луценко прокомментировал визит Дубневича так: "Насколько я знаю, он дает показания в прокуратуре. Со мной обсуждал проблему "Укрзализныци", обсуждал проблему правления железной дороги. Честно, не помню".

Народный депутат от "БПП" Богдан Дубневич направляется в ГПУ

Также журналисты зафиксировали, как 7 марта Юрий Луценко находился в офисном центре, где располагается офис депутата Глеба Загория, одновременно с депутатом Александром Третьяковым.

Вечерний визит генпрокурор объяснил тем, что Загорий, Третьяков и он поздравляли жен друг друга с Восьмым марта. При этом жену Луценко приветствовали заочно.

Луценко заходит в офисного центра в Рыльском переулке, 6, 7 марта 2017 года

По информации сайта "Наши деньги", в октябре прошлого года депутат Загорий приобрел элитную недвижимость у 67-летней женщины, которая ранее работала бухгалтером в компании, принадлежавшей семье генпрокурора Луценко.

"За год не было публичных протестов Луценко против вмешательств представителей других ветвей власти, парламента или президента в работу прокуратуры. Зато месяца наблюдений показали, как политики, депутаты, в основном из провластных политсил, массово посещают ГПУ. Некоторые по делам, о которых не готовы говорить публично. И часто - в нерабочее время", - говорится в материале журналистов.