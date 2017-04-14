Журналісти показали, хто з політиків найчастіше приїжджає в офіс Луценка

Офіс Генеральної прокуратури України найчастіше відвідують представники правлячої партії "Блок Петра Порошенка".

Про це йдеться в розслідуванні журналіста Михайла Ткача "Генпрокуратура Юрського періоду" програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

При цьому більшість нардепів не може пояснити причину своїх візитів до правоохоронного органу.

Нардеп від "БПП" Олександр Третьяков найчастіше приїжджає в ГПУ.

При цьому депутат спростував відвідування ГПУ, заявивши, що у журналіста "хвора фантазія". Сам генеральний прокурор Юрій Луценко в коментарі журналістам пояснив часті візити Третьякова тим, що вони дружать.

"Інколи мені хочеться просто поматюкатися з кимось, спустити пар. По-дружньому сісти, поговорити про життя. Я з Третьяковим маю дружні відносини", - сказав Луценко.

Приїжджає в ГПУ також народний депутат Олександр Грановський, заїжджаючи на закриту службову територію.

Депутат повідомив, що зустрічається з керівництвом Генеральної прокуратури з наступних причин: "Єдина мета моїх зустрічей з керівництвом ГПУ – взаємодія, допомога, своєчасна реакція на ті чи інші обставини".

Луценко стверджує, що в цьому році зустрічався з депутатом, проте припускає, що Грановський приїжджає в Генеральну прокуратуру на допити у справі навколо ТРЦ "Скай Молл", за який судяться колишній партнер Грановського Андрій Адамовський і естонський бізнесмен Хіллар Тедер.

Близький соратник Грановського, депутат і друг президента Ігор Кононенко також відвідує ГПУ. Він відмовився пояснити причину своїх вечірніх візитів. Луценко на питання журналістів відповів, що Кононенко приїжджає консультуватися "з питань фракції".

Депутат від "БПП" Руслан Сольвар, незважаючи на озвучену журналістами дату візиту, заперечує відвідування ГПУ.

"Абсолютно не розумію, про що ви говорите. Ви помилилися", - відповів він.

Депутат Богдан Дубневич повідомив, що приїжджав в ГПУ з особистих питань.

Луценко прокоментував візит Дубневича так: "Наскільки я знаю, він дає свідчення в прокуратурі. Зі мною обговорював проблему "Укрзалізниці", обговорював проблему правління залізниці. Чесно, не пригадую".

Народний депутат від «БПП» Богдан Дубневич прямує до ГПУ

Також журналісти зафіксували, як 7 березня Юрій Луценко перебував у офісному центрі, де розташовується офіс депутата Гліба Загорія, одночасно з депутатом Олександром Третьяковим.

Вечірній візит генпрокурор пояснив тим, що Загорій, Третьяков і він вітали жінок один одного з Восьмим березня. При цьому дружину Луценка привітали заочно.

Луценко заходить до офісного центру в Рильському провулку, 6, 07 березня 2017 року

За інформацією сайту "Наші гроші", в жовтні минулого року депутат Загорій придбав елітну нерухомість у 67-річної жінки, яка раніше працювала бухгалтером в компанії, що належала родині генпрокурора Луценко.

"За рік не було публічних протестів Луценка проти втручань представників інших гілок влади, парламенту чи президента в роботу прокуратури. Натомість місяці спостережень показали, як політики, депутати, здебільшого з провладних політсил, масово відвідують ГПУ. Дехто у справах, про які не готові говорити публічно. Та часто – у позаробочий час", - йдеться в матеріалі журналістів.