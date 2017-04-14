Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко

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Пятница, 14 апреля 2017, 11:50

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

Эту информацию в пятницу "Украинской правде" подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

На вопрос, что означает эта апелляция, и относительно дальнейших действий по делу Мартыненко Холодницкий ответил: "Все будет хорошо".

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко НАБУ Антикоррупционная прокуратура
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