Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у Мартыненко

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.



Эту информацию в пятницу "Украинской правде" подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



На вопрос, что означает эта апелляция, и относительно дальнейших действий по делу Мартыненко Холодницкий ответил: "Все будет хорошо".



Роман Кравец, УП