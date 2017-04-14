Суса уволили за ложь в декларации

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в ГПУ.

"За систематическое грубое нарушение требований Законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, порочащих звание прокурора и таких, что могут вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры, уволить...", - сказано в приказе об увольнении Суса.

Согласно документу, Сус не указал в декларации 2015 года зарегистрированный на него Citroen C4, а также не указал в декларациях 2015 и 2016 годов информации о временном пользовании помещением (комнатой) в Киеве, а также о продаже автомобилей Peugeot 406 и Citroen C4.

Ранее стало известно, что Суса уволили 13 апреля. Сам чиновник заявил, что узнал об этом от журналистов.

Как известно, 30 ноября 2016 Дмитрий Сус был назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.



До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, который называют "департаментом Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.



Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу.



Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.



В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.



В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.



Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.



Напомним, ранее во взяточничестве были уличены прокуроры Донецкой и Тернопольской областей.

Украинская правда