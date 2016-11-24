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Луценко виписав догану скандальному Сусу за брехню в декларації

Четвер, 24 листопада 2016, 12:22

Генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу і понизив його.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Центру протидії корупції.  

Догана оголошена за "порушення порядку подання декларації" та "подання недостовірних тверджень" в анкеті доброчесності прокурора.

Також у відповіді вказується, що Луценко задовольнив заяву Суса "про дострокове припинення його повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням".

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 000 грн, що, як з’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

Як відомо, департамент ГПУ, в якому працює Сус, назвають "департамент Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

У серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Наразі ніхто з організаторів та учасників затримання, викрадення та катувань співробітників Антикорупційного бюро не був покараний. Дмитра Суса та двох його колег з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки було тимчасово відсторонено від роботи на час проведення службового розслідування. Перевірка закінчилася 19 жовтня 2016 року. Після цього Сус і його команда повернулися до роботи.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратурадеклараціїЛуценко
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