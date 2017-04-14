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Суса звільнили за брехню у декларації

П'ятниця, 14 квітня 2017, 20:18

Старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Дмитра Суса звільнили  за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в ГПУ.

"За систематичне грубе порушення вимог Законів Україні "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його чесності та непідкупності органів прокуратури, звільнити…", - сказано у наказі про звільнення Суса.

Згідно з документом, Сус не вказав у декларації за 2015 рік зареєстрований на нього Citroen C4, а також не вказав у деклараціях за 2015 та 2016 роки інформації про тимчасове користування приміщенням (кімнатою) у Києві, а також про продаж автомобілів Peugeot 406 та Citroen C4.

Раніше стало відомо, що Суса звільнили 13 квітня. Сам чиновник заявив, що дізнався про це від журналістів.

Як відомо, 30 листопада 2016 року Дмитро Сус був призначений старшим слідчим в особливо важливих справах 6-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Департаменту з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ. Це управління очолює Юрій Грищенко.

До цього Сус працював у департаменті з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури, який називали "департаментом Кононенка-Грановського", за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану Сусу.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті доброчесності авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з’ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

Нагадаємо, раніше у хабарництві були викриті прокурори Донецької та Тернопільської областей.

Українська правда

Теми: прокуратурадекларації
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