СМИ нашли новые доказательства участия людей Грановского в деле Насирова

Бывший прокурор Сергей Лысенко вечером 2 марта приезжал в больницу "Феофания", где на тот момент сотрудники НАБУ и САП объявляли о подозрении главе ГФС Роману Насирову.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

В отделение больницы Лысенко прибыл в сопровождении адвоката Олега Малиневского, который ранее защищал интересы Андрея Адамовского -бывшего бизнес-партнера народного депутата Александра Грановского. Дело касалось ТРЦ Sky Mall. Оппонентом Адамовского выступал эстонский инвестор Хилар Тедер.

Лысенко в комментарии журналистам сообщил, что не помнит о визите в "Феофанию".

Сам прокурор Лысенко до скандального увольнения из прокуратуры был привлечен к расследованию дела вокруг ТРЦ Скаймол и вел дело в судах на стороне гособвинения.

Также журналисты зафиксировали, что вечером 5 апреля в столичном отеле Hyatt одновременно находились народный депутат Александр Грановский, экс-прокурор Сергей Лысенко и управляющий партнер юридической компании FCLEX Виктор Барсук.

Лысенко уехал раньше, а народный депутат Грановский покинул отель в компании Виктора Барсука.

В комментарии журналистам программы "Схемы" Лысенко сообщил, что с депутатом Грановским их ничего не связывает, только знакомство.

Грановский в свою очередь заявил: "В отеле Hyatt иногда провожу встречи. С упомянутыми с Вами в запросе СЛ и ВБ не встречались, мог, не исключено, увидеть и перекинуться двумя-тремя словами".

Как известно, прокуроров Сергея Лысенко, Дениса Соловея и Артема Тендитного уволили в июне 2015 года после того, как было опубликовано фото переписки в мессенджере во время заседания Днепровского райсуда Киева по делу Sky Mall.

Тогда прокурорам не понравилось пристальное внимание к ним одного из присутствующих на заседании посетителей, и они письменно обсуждали между собой варианты расправы над ним.

В мае прошлого года журналист Дмитрий Гнап опубликовал фото, где уволенный прокурор Лысенко встречается с Грановским, которого называют неофициальным куратором прокуратуры от Банковой.

Год назад в интервью журналистам Грановский охарактеризовал экс-прокурора Лысенко так: "Этот молодой человек, по моему мнению, достаточно опытный и талантливый, и, в широком смысле слова, сильный прокурор, к услугам которого сегодня я иногда обращаюсь (он сейчас не является должностным лицом, не занимается прокурорской практикой. Он прекрасно знает, иногда знает материалы, которые меня интересуют".

Ранее журналисты сообщали, что Лысенко продолжает свободно посещать офис Генпрокуратуры на улице Резницкой и проводить встречи с Грановским.

Журналисты минимум дважды зафиксировали, как Лысенко приезжал в главный офис Генеральной прокуратуры.

За день до задержания, 28 февраля, Роман Насиров посещал Генеральную прокуратуру.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил факт приезда главы ГФС, но заверил, что разговор касался расследования ГПУ, и добавил, что, только покидая кабинет генпрокурора, Насиров сообщил о проблемах с НАБУ и о том, что, вероятно, в ближайшее время его могут задержать.