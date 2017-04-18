ЗМІ знайшли нові докази участі людей Грановського у справі Насірова

Колишній прокурор Сергій Лисенко ввечері 2 березня приїжджав до лікарні "Феофанія", де на той момент співробітники НАБУ і САП оголошували про підозру голові ДФС Роману Насірову.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

До відділення лікарні Лисенко прибув у супроводі адвоката Олега Маліневського, який раніше захищав інтереси Андрія Адамовського -колишнього бізнес-партнера народного депутата Олександра Грановського. Справа стосувалася ТРЦ Sky Mall. Опонентом Адамовського виступав естонський інвестор Хілар Тедер.

Лисенко у коментарі журналістам повідомив, що не пам’ятає про візит до "Феофанії".

Сам прокурор Лисенко до скандального звільнення з прокуратури був залучений до розслідування справи навколо ТРЦ Скаймол і вів справу в судах на боці держобвинувачення.

Також журналісти зафіксували, що ввечері 5 квітня у столичному готелі Hyatt одночасно перебували народний депутат Олександр Грановський, екс-прокурор Сергій Лисенко та керуючий партнер юридичної компанії FCLEX Віктор Барсук.

Лисенко поїхав раніше, а народний депутат Грановський залишив готель у компанії Віктора Барсука.

У коментарі журналістам програми "Схеми" Лисенко повідомив, що з депутатом Грановським їх нічого не пов’язує, лише знайомство.

Грановський у свою чергу заявив: "У готелі Hyatt іноді проводжу зустрічі. Зі згаданими з Вами у запиті СЛ та ВБ не зустрічалися, міг, не виключено, побачити та перекинутися двома-трьома словами".

Як відомо, прокурорів Сергія Лисенка, Дениса Соловея та Артема Тендітного звільнили у червні 2015 після того, як було опубліковане фото листування у месенджері під час засідання Дніпровського райсуду Києва у справі Sky Mall.

Тоді прокурорам не сподобалась прискіплива увага до них одного з присутніх на засіданні відвідувачів, і вони письмово обговорювали між собою варіанти розправи над ним.

У травні минулого року журналіст Дмитро Гнап опублікував фото, де звільнений прокурор Лисенко зустрічається з Грановським, якого називають неофіційним куратором прокуратури від Банкової.

Рік тому в інтерв’ю журналістам Грановський охарактеризував екс-прокурора Лисенка так: "Ця молода людина, на мою думку, достатньо досвідчена і талановита, і, в широкому сенсі слова, сильний прокурор, до послуг якого сьогодні я інколи звертаюсь (він сьогодні не є посадовою особою, не займається прокурорською практикою. Він прекрасно знає, іноді знає матеріали, які мене цікавлять".

Раніше журналісти повідомляли, що Лисенко продовжує вільно відвідувати офіс Генпрокуратури на вулиці Різницькій і проводити зустрічі з Грановським.

Журналісти щонайменше двічі зафіксували, як Лисенко приїжджав до головного офісу Генеральної прокуратури.

За день до затримання, 28 лютого, Роман Насіров відвідував Генеральну прокуратуру.

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив факт приїзду голови ДФС, але запевнив, що розмова стосувалась розслідування ГПУ, і додав, що, лише залишаючи кабінет генпрокурора, Насіров повідомив про проблеми з НАБУ і що, ймовірно, найближчим часом його можуть затримати.