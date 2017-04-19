Закон о госреестре военнообязанных заработает 20 апреля

Закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных вступит в силу 20 апреля.

Закон опубликован в среду в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают "Українські новини".

Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.

Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.

В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных.

Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.

К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.

К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.

Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных.

Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет.

Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.

Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Как известно, 16 марта Верховная Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных, а президент подписал его 14 апреля.