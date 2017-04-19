Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о госреестре военнообязанных заработает 20 апреля

Среда, 19 апреля 2017, 09:41
Закон о госреестре военнообязанных заработает 20 апреля

Закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных вступит в силу 20 апреля.

Закон опубликован в среду в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают "Українські новини".

Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.

Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.

В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных.

Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.

К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.

К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.

Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных.

Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет.

Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.

Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Как известно, 16 марта Верховная Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных, а президент подписал его 14 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армиязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
армия
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: