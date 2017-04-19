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Закон про держреестр військовозобов'язаних запрацює 20 квітня

Середа, 19 квітня 2017, 09:41
Закон про держреестр військовозобов'язаних запрацює 20 квітня

Закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних набуде чинності 20 квітня.

Закон опубліковано у середу в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", він набуває чинності наступного після опублікування дня, передають "Українські новини".

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних.

Власником реєстру є Міністерство оборони, а розпорядником - Генеральний штаб Збройних сил.

До реєстру вносяться й зберігаються персональні і службові дані військовозобов'язаних.

Згоди військовозобов'язаних на обробку їхніх персональних даних для цілей реєстру не потрібно.

До персональних даних ставляться: ПІБ; дата й місце народження; стать; місце проживання й перебування; ПІБ й дата народження батьків; реквізити паспорта; відомості про визнання особи недієздатною; відомості про зайнятість; реєстраційний номер облікової картки платника податків; оцифроване зображення обличчя людини; відомості про дату виїзду за межі України й дату повернення на територію України; відомості про освіту.

До службових даних відносяться відомості про виконання призовником військового обов'язку й військово-облікової спеціальності, перелік яких визначає Міністерство оборони.

Призовник зобов'язаний подавати в орган ведення реєстру (військкомат) достовірну інформацію про свої персональні дані.

Для формування бази даних ЦВК один раз подає відомості про громадян України від 18 до 60 років.

Відомості про громадян, що не є військовозобов'язаними, знищуються суб'єктами реєстру.

Фінансування створення й функціонування реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Як відомо, 16 березня Верховна Рада схвалила створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, а президент підписав його 14 квітня.

Теми: арміязаконодавство
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