Двое экс-беркутовцев в статусе обвиняемых работают в полиции

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Четверг, 20 апреля 2017, 06:12

Экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции.

Об этом "Громадському" сообщили в генеральной прокуратуре.

Они остаются на службе, несмотря на то, что уже находятся в статусе обвиняемых.

Дело против Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Дело против Рияко тоже уже передано в суд. Он является фигурантом дела об избиении журналистов "Громадського" 28 января 2015 года на блокпосту "Песочин" в Харьковской области.

Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, а нанесение повреждений, как препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет. Для Рияко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, и он продолжает работать в харьковской полиции.

Темы: Беркут полиция
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