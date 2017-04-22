Суд Панамы освободил основателей Mossack Fonseca

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Суббота, 22 апреля 2017, 10:35

Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека - основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, задержанных ранее по обвинению в отмывании денег.

Как сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Гиллермина МакДональд, юристов отпустили под залог в $ 500 тыс. С каждого.

По словам адвоката, оба подозреваемых сотрудничали со следствием.

Еще один адвокат фирмы Mossack Fonseca - Эдисон Теано - остается под стражей.

Как известно, основатели Mossack Fonseca были задержаны 11 февраля при обвинению в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии. Перед этим обыски прошли в офисах Mossack Fonseca и дома у основателей компании.

По данным следствия, компания может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения.

Mossack Fonseca стала известна в связи с так называемым "Панамским архивом", ставшим основой для расследования ICIJ и OCCRP.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины, в частности и президент Петр Порошенко.

Темы: оффшоры суд
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