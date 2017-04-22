Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Панами звільнив засновників Mossack Fonseca

Субота, 22 квітня 2017, 10:35

Суд Панами звільнив під заставу засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Мозака та Рамона Фонсека - затриманих раніше за звинуваченням у відмиванні грошей. 

Як повідомляє Reuters з посиланням на адвоката Гіллерміну МакДональд, юристів відпустили під заставу у $500 тис. з кожного. 

За словами адвоката, обидва підозрюваних співпрацювали зі слідством.

Ще один адвокат фірми Mossack Fonseca - Едісон Теано - залишається під вартою. 

Як відомо, засновники Mossack Fonseca були затримані 11 лютого за звинуваченням у відмиванні грошей у справі щодо корупційного скандалу у Бразилії. Перед цим обшуки відбулися в офісах Mossack Fonseca та вдома у засновників фірми.

За даними слідства, фірма може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження. 

Mossack Fonseca стала відома через так званий "Панамський архів", що став основою для розслідування ICIJ та OCCRP.  

У ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України, зокрема і президент Петро Порошенко. 

Теми: офшорисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
офшори
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: