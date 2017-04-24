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США требуют от РФ дать ОБСЕ провести расследование подрыва авто

Понедельник, 24 апреля 2017, 07:26

Пресс-секретарь Госдепа США Марк Тонер заявил, что подрыв автомобиля ОБСЕ говорит "о все более опасных условиях, в которых работает миссия, включая борьбу с ограничением доступа и преследованиями".

Об этом сообщает Reuters.

Он также призвал Россию повлиять на боевиков для проведения расследования инцидента.

"Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", - сказал Тонер.

 "Этот трагический инцидент ясно показывает, что все стороны, и особенно сепаратистские силы под руководством России, должны немедленно выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул он.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Темы: ДонбассАТООБСЕРосcияСША
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