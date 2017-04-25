Селам Луганщины на линии разграничения обещают свет до конца дня

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Вторник, 25 апреля 2017, 13:47

"Луганское энергетическое объединение" до конца дня вторника планирует подключить к электроэнергии населенные пункты, расположенные у линии соприкосновения, оставшиеся без электроснабжения после прекращения перетока на неконтролируемые территории.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.

"Есть пару небольших населенных пунктов, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения. До конца дня мы их включим. Это не критично", – сказал он.

Грицай отметил, что нерешенным остается вопрос с задолженностью в 5 миллиардов гривен, сформированной неконтролируемыми территориями перед "ЛЭО".

"Пока не знаем, что с этим долгом делать… Предприятие парализовано, счета арестованы", – резюмировал он.

Как сообщалось, "ЛЭО" в последние годы неоднократно обращалось к правительству страны с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на НКТ из-за отсутствия ее оплаты.

Соответствующее решение Кабмин принял только на прошлой неделе. Переток прекращен с нуля часов 25 апреля.

Вечером в понедельник Луганск остался без электроснабжения.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предположил, что после отказа поставлять свет в ОРЛО, поставки электричества на оккупированные территории Луганской области могут осуществляться с территории РФ.

Темы: Луганская область энергетика
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