Из-за взрыва машины ОБСЕ подгруппа по безопасности в Минск не едет

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Вторник, 25 апреля 2017, 14:07

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы подтверждает, что из-за инцидента с машиной ОБСЕ, заседание подгруппы по безопасности переносится.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида   Кучмы – Дарья Олифер.

"Завтра, 26 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам. В связи с инцидентом, произошедшим с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля в Луганской области, встреча рабочей подгруппы по безопасности, запланированная на 25 апреля, не состоится", - сообщила она.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

В понедельник глава СММ ОБСЕ Ертурул Апакан, который также является координатором в подгруппе по безопасности, выехал на место взрыва машины миссии ОБСЕ и для встречи с наблюдателями миссии.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Минские соглашения
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IP: 35.187.47.---Майже25.04.2017 14:32
Друзі, не можна так заголовки писати. Мозку не вдається перетравити "Група з безпеки з вибуху машини ОБСЄ в Мінськ не їдете". Невже сайт зламали? :)
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