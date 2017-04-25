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Из-за взрыва машины ОБСЕ подгруппа по безопасности в Минск не едет

Вторник, 25 апреля 2017, 14:07

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы подтверждает, что из-за инцидента с машиной ОБСЕ, заседание подгруппы по безопасности переносится.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида   Кучмы – Дарья Олифер.

"Завтра, 26 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам. В связи с инцидентом, произошедшим с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля в Луганской области, встреча рабочей подгруппы по безопасности, запланированная на 25 апреля, не состоится", - сообщила она.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

В понедельник глава СММ ОБСЕ Ертурул Апакан, который также является координатором в подгруппе по безопасности, выехал на место взрыва машины миссии ОБСЕ и для встречи с наблюдателями миссии.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: Минские соглашения
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