Лавров окрестил "ЛНР" Лаосской республикой

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Вторник, 25 апреля 2017, 17:43

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал пророссийских наемников на Донбассе представителями "Лаосской народной республики".

Лавров сделал оговорку, подводя итоги переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, отмечает ЛІГА.net.

"Обменялись мнениями о том, как обеспечить беспристрастное объективное, транспарентное расследование (подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области – ред.). Господин Заньер, как генеральный секретарь ОБСЕ, будет предпринимать оперативные действия в этой связи", – сказал Лавров.

"Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… "Луганской народной республики", – сказал глава МИД РФ.

Издание напоминает, что 9 августа 2016 года Лавров уже называл террористическую организацию ЛНР Лаосской республикой. 

Темы: "ЛНР" Росcия
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.04.2017 17:48
по Фрейду. По боку ему что там народ из-за их глупой игры в полной дупе сидит. Ему даже название по боку. Сам факт. Интересно, в Луганске догадаются?
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