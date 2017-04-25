Лавров окрестил "ЛНР" Лаосской республикой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал пророссийских наемников на Донбассе представителями "Лаосской народной республики".

Лавров сделал оговорку, подводя итоги переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, отмечает ЛІГА.net.

"Обменялись мнениями о том, как обеспечить беспристрастное объективное, транспарентное расследование (подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области – ред.). Господин Заньер, как генеральный секретарь ОБСЕ, будет предпринимать оперативные действия в этой связи", – сказал Лавров.

"Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… "Луганской народной республики", – сказал глава МИД РФ.

Издание напоминает, что 9 августа 2016 года Лавров уже называл террористическую организацию ЛНР Лаосской республикой.