СМИ: В Москве задержан экс-депутат ВР

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Четверг, 27 апреля 2017, 14:40

Российские СМИ сообщают о задержании  в Москве экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева.

Об этом сообщили издание "Известия" и "Лайф".

"Сотрудники столичной полиции по запросу Интерпола задержали в Москве бывшего депутата украинской Рады — 46-летнего Александра Шепелева. Ордер на арест нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года", - сообщает Лайф.

По информации "Известий", которые ссылаются на источник, Шепелев был задержан в в центре Москвы.

В свою очередь "Украинской правде" в Нацполиции сообщили, что пока не получили официального ответа от правоохранительных органом РФ.

"Украинское бюро Интерпола направило официальный запрос в РФ. Пока ответа мы не получили. Потому пока что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Как известно, Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 года. Шепелеваобвиняли в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Шевченко-футболист
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