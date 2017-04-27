Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Москве задержан экс-депутат ВР

Четверг, 27 апреля 2017, 14:40
Александр Шепелев
zn.ua

Российские СМИ сообщают о задержании  в Москве экс-депутата Верховной Рады Александра Шепелева.

Об этом сообщили издание "Известия" и "Лайф".

"Сотрудники столичной полиции по запросу Интерпола задержали в Москве бывшего депутата украинской Рады — 46-летнего Александра Шепелева. Ордер на арест нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года", - сообщает Лайф.

По информации "Известий", которые ссылаются на источник, Шепелев был задержан в в центре Москвы.

В свою очередь "Украинской правде" в Нацполиции сообщили, что пока не получили официального ответа от правоохранительных органом РФ.

"Украинское бюро Интерпола направило официальный запрос в РФ. Пока ответа мы не получили. Потому пока что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Как известно, Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 года. Шепелеваобвиняли в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

Больше об Александре Шепелеве можно прочитать там и там

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Последние новости
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Все новости...
Реклама: