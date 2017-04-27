Луценко: Закарпатские таможенники пропустили почти тонну янтаря в Венгрию

3246 просмотров
0
Четверг, 27 апреля 2017, 22:59

Таможенники Венгрии задержали в транспорте, который выехал из Украины, контрабанду - 125 002 пачек сигарет и 916 килограммов янтаря-сырца.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору МП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал он в Facebook.

 По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

Украинская правда

Темы: Закарпатье Венгрия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Закарпатье задержали взяточника из внутренней безопасности ГФС 15 апреля 2017, 11:31
Прокуратура Закарпатья расследует передачу Мукачевскому горсовету 228 га земли 8 апреля 2017, 13:04
В Украине впервые продали памятник Ленину – по 253 тысяч гривен 28 марта 2017, 15:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко: Закарпатские таможенники пропустили почти тонну янтаря в Венгрию
Институт нацпамяти останавливает легализацию польских памятников
ДТЭК хочет отказаться от антрацита - переходит на "газовый" уголь
У Ахметова признали, что "Роттердам+" работает
Все новости
Электронная книга

Купить нельзя украсть

Стресс

Выгорание на работе: как распознать и как предотвратить