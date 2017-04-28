Турчинов объяснил, почему деньги Януковича возвращали через суд

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Пятница, 28 апреля 2017, 11:56

Из-за отказа Верховной Рады принять закон о спецконфискации Генеральная прокуратура через суд добилась перечисления в госбюджет арестованных на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем и его окружением 1,42 миллиарда долларов.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время брифинга в "Ощадбанке", сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря СНБО, "полтора года в парламенте происходила эпопея, когда по инициативе депутатов Пашинского, Винника, Черновол и других был подан закон о спецконфискации, который ВРУ отказывалась голосовать".

"Учитывая, что так и не смогла ВРУ принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично генерального прокурора Юрия Луценко, что они без лишнего пиара профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств в государственный бюджет Украины", – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО назвал решение суда, который позволил конфискацию, принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны".

"Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", – сказал он.

Турчинов сообщил, что руководство "Ощадбанка" уже взялось за выполнение решения суда и вместе с Государственным казначейством оформляют эти средства на государственные счета.

Ранее в пятницу стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Турчинов и Луценко лично сообщили об этом руководство "Ощадбанка" и поехали докладывать об этом президенту Петру Порошенко.

Генеральный прокурор намерен сообщить подробности конфискации на брифинге 28 апреля в 15.00.

Как известно, Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами 28 января 2015 года.

Украинская правда

Темы: Янукович суд
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