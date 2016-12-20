Рада отказалась рассматривать новый закон о спецконфискации

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня очередной законопроект о спецконфискации.



За соответствующее решение проголосовал 191 депутат (из необходимых 226).



Данный законопроект №5557 зарегистрирован в парламенте во вторник.



Его инициаторами являются председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, его первый заместитель Андрей Тетерев, а также депутаты от НФ Татьяна Чорновил и Игорь Алексеев.

Как известно, 8 декабря Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.



Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискацию, позволяющий в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.



Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.



Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.



Ранее Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискацию имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов есть опасения, что он позволит беспрепятственно отбирать имущество обычных людей и они не смогут себя защитить.



Украинская правда