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Рада отказалась рассматривать новый закон о спецконфискации

Вторник, 20 декабря 2016, 11:14

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня очередной законопроект о спецконфискации.

За соответствующее решение проголосовал 191 депутат (из необходимых 226).

Данный законопроект №5557 зарегистрирован в парламенте во вторник.

Его инициаторами являются председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, его первый заместитель Андрей Тетерев, а также депутаты от НФ Татьяна Чорновил и Игорь Алексеев.

Как известно, 8 декабря Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.

Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискацию, позволяющий в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Ранее Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискацию имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов есть опасения, что он позволит беспрепятственно отбирать имущество обычных людей и они не смогут себя защитить.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадазаконодательствоЯнукович
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