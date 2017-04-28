Фильм о Бузине запретили показывать в Украине

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов большинством голосов приняла решение о запрете демонстрации фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Согласно информации, оценить фильм попросил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Показывать фильм на территории Украины запретили "в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства".

16 апреля бывший шеф-редактор газеты "Сегодня" Бузина был застрелен у подъезда собственного дома.

Украинская правда