Фильм о Бузине запретили показывать в Украине
Пятница, 28 апреля 2017, 19:59
Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов большинством голосов приняла решение о запрете демонстрации фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени".
Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Согласно информации, оценить фильм попросил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Показывать фильм на территории Украины запретили "в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства".
16 апреля бывший шеф-редактор газеты "Сегодня" Бузина был застрелен у подъезда собственного дома.
Украинская правда