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Фигуранта дела Бузины выбрали в Совет общественного контроля НАБУ

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:27

В Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины вошел Андрей Медведько, которого правоохранители подозревают в убийстве публициста Олеся Бузины.

Источник: сайт НАБУ

Детали: 23 сентября 2019 года состоялось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины взамен тех, чьи полномочия досрочно прекращены.

По результатам голосования, в состав РГК вошли Иван Ясинский от ОО "Демократическая сокриа орды") и Андрей Медведько представляющий ОО "Союз ветеранов войны с Россией".

В НАБУ отметили, что для проведения Интернет-голосования агентство использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени.

"Протокол голосования, содержащий закодированные данные относительно действий каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу по его завершении, часть данных по каждому пользователя раскодировали, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального обнародования ", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что независимый наблюдатель ОО "Электронная демократия", который осуществлял мониторинг за процессом на протяжении всего времени Интернет-голосования, фактов, свидетельствующих о фальсификации, не обнаружил.

В соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задание - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.  В августе 2019 года двое из пятнадцати членов были исключены из состава Совета.

Напоминаем:

Публициста Олеся Бузину убили в апреле 2015 году на улице Дегтяревской в ​​Киеве.

В июне 2017 столичная прокуратура завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

28 ноября 2017 прокуратура города Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Кроме того, пострадавшие в уголовном производстве заявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 1,5 миллиона гривен.

Дело об убийстве Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных.

Обвиняемым Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Темы: НАБУБузина
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