СК РФ хочет для Яценюка уголовной ответственности за "боестолкновения в Чечне"

1060 просмотров
1
Суббота, 29 апреля 2017, 14:48

Следственный комитет России заявил о намерении добиваться привлечения экс-премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении СК РФ от 29 апреля.

"Следственный комитет намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", - заявили в СК РФ.

В заявлении Следкома РФ указано, что он имеет "доказательства участия Яценюка минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном".

Также в СК РФ заявляют, что Яценюк принимал участие в боестолкновения в Грозном в феврале 1995 года и был причастен к "пыткам и расстрелам пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года".

28 апреля Россия направила соответствующие документы в Генеральный секретариат Интерпола, ранее Яценюка объявили в международный розыск "за совершение этих преступлений в отношении военных РФ на территории Чечни".

Как известно, о том, что премьер Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против России заявил 8 сентября 2015 глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. 

В апреле 2017 года глава МВД Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России по объявлению Яценюка в международный розыск.

В запросе указывается, что "российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики".

Аваков заявил, что преследование Яценюка со стороны России является политически мотивированным и базируется на "показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины".

Темы: Росcия Яценюк Чечня
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ привела ПВО в состоянии повышенной боеготовности после пуска ракет КНДР 29 апреля 2017, 09:56
МИД Польши: Нет оснований запретить "Ночным волкам" проезд по стране 29 апреля 2017, 02:35
Макрон отказал РосСМИ в присутствии на своих предвыборных мероприятиях 29 апреля 2017, 00:42
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.34.---EVGO29.04.2017 15:55
нехай краще слідком Раші спитає у Рамзана Кадирова, скільки він за час чеченської війни - вбив російських солдат. а то придовбалися до Яценюка! робити вам більше нічого.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
За последние 5 лет промышленность сократила спрос на газ в три раза
В зоне АТО погибли 2, ранены 6 военных - Лысенко
В Киеве у работников фельдъегерской службы отобрали документы и оружие
Все новости
Гид по грузинской кухне

Где в Киеве попробовать хинкали, хачапури и чанахи

Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино