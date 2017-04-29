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СК РФ хоче для Яценюка кримінальної відповідальності за "боєзіткнення у Чечні"

Субота, 29 квітня 2017, 14:48

Слідчий комітет Росії заявив про намір добиватися притягнення екс-прем'єр-міністра України, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у повідомленні СК РФ від 29 квітня.

"Слідчий комітет має намір добиватися притягнення Яценюка до кримінальної відповідальності за російським законодавством, використовуючи усі правові можливості, передбачені міжнародним правом", - заявили в СК РФ.

У заяві Слідкому РФ зазначено, що він має "докази участі Яценюка у мінімум двох озброєних зіткненнях, що відбувалися 31 грудня 1994 року на площі Мінутка у Грозному".

Також у СК РФ заявляють, що Яценюк брав участь у боєзіткненні у Грозному в лютому 1995 року та був причетний до "тортур та розстрілів полонених військовослужбовців російської армії у Жовтневому районі Грозного 7 січня 1995 року".

28 квітня Росія направила відповідні документи до Генерального секретаріату Інтерполу, раніше Яценюка оголосили в міжнародний розшук "за вчинення цих злочинів щодо військових РФ на території Чечні".

Як відомо, про те, що екс-прем'єр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії заявив  8 вересня 2015 року глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. 

У квітні 2017 року глава МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до керівництва Інтерполу з проханням відхилити позов Росії щодо оголошення Яценюка у міжнародний розшук.

У запиті вказується, що "російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки".

Також Аваков заявив, що переслідування Яценюка з боку Росії є політично мотивованим і базується на "свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України".

Теми: РосіяЯценюкЧечня
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