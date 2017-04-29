Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СК РФ хочет для Яценюка уголовной ответственности за "боестолкновения в Чечне"

Суббота, 29 апреля 2017, 14:48

Следственный комитет России заявил о намерении добиваться привлечения экс-премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении СК РФ от 29 апреля.

"Следственный комитет намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", - заявили в СК РФ.

В заявлении Следкома РФ указано, что он имеет "доказательства участия Яценюка минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном".

Также в СК РФ заявляют, что Яценюк принимал участие в боестолкновения в Грозном в феврале 1995 года и был причастен к "пыткам и расстрелам пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года".

28 апреля Россия направила соответствующие документы в Генеральный секретариат Интерпола, ранее Яценюка объявили в международный розыск "за совершение этих преступлений в отношении военных РФ на территории Чечни".

Как известно, о том, что премьер Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против России заявил 8 сентября 2015 глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. 

В апреле 2017 года глава МВД Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России по объявлению Яценюка в международный розыск.

В запросе указывается, что "российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики".

Аваков заявил, что преследование Яценюка со стороны России является политически мотивированным и базируется на "показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины".

Темы: РосcияЯценюкЧечня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: