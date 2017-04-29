СК РФ хочет для Яценюка уголовной ответственности за "боестолкновения в Чечне"

Следственный комитет России заявил о намерении добиваться привлечения экс-премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении СК РФ от 29 апреля.

"Следственный комитет намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности, предусмотренные международным правом", - заявили в СК РФ.

В заявлении Следкома РФ указано, что он имеет "доказательства участия Яценюка минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном".

Также в СК РФ заявляют, что Яценюк принимал участие в боестолкновения в Грозном в феврале 1995 года и был причастен к "пыткам и расстрелам пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года".

28 апреля Россия направила соответствующие документы в Генеральный секретариат Интерпола, ранее Яценюка объявили в международный розыск "за совершение этих преступлений в отношении военных РФ на территории Чечни".

Как известно, о том, что премьер Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против России заявил 8 сентября 2015 глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

В апреле 2017 года глава МВД Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России по объявлению Яценюка в международный розыск.

В запросе указывается, что "российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики".

Аваков заявил, что преследование Яценюка со стороны России является политически мотивированным и базируется на "показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины".