После трех лет катастрофы "Боинга" рейса МН17 на Донбассе остается достоверной информация, что единственным "Буком", который находился в радиусе поражения самолета, был именно российский "Бук".



Об этом говорится в сообщении на сайте организации Bellingcat, занимающейся расследованием.



Эксперты проанализировали фотографии капеллана ВСУ Михаила Гредиля, которые были загружены в сеть 15 июля 2014 за два дня до того, как был сбит рейс MH17. На одной из них был изображен ракетоноситель "Бук" второго батальона 223-го зенитно-полка, базирующегося в Стрые на западе Украины. До самой фотографии были прикреплены геотеги, которые указывали, что снимки якобы были сделаны вблизи Донецка.



Однако, проанализировав сами фотографии, эксперты указывают, что они не снимались на востоке Украины, а были сделаны на авиабазе в Миргороде на Полтавщине, в сотнях километров от линии фронта.



В Bellingcat указывают что в 2014 году Гредиль дважды ездил в военные лагеря – в мае и июле и там сделал снимки.



Также в материале приводит видео с передвижением "Буков", сделанное в 2014 году близи Миргорода.



Это, по словам экспертов, еще раз подтверждает, что все украинские "Буки" были за сотни километров от места боевых действий, и соответственно от места, откуда сбили малазийский самолет.



Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантов дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя опрос, сообщил, что половина россиян (50%) считает рейс MH17 жертвой нападения украинских военных.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.



Украинская правда