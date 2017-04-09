Полторак отправит спецкомиссию на полигон в Чугуев - проверить условия для бойцов

3572 просмотра
0
Воскресенье, 9 апреля 2017, 16:15

На Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54 бригады ВСУ, будет направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы.

Об этом 9 апреля сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

По словам министра, ответственным должностным лицам дано указание в кратчайшие сроки устранить все недостатки.

"Будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил глава МОУ.

Кроме того Полторак сообщил, что дал поручение ответственным должностным лицам выяснить обстоятельства относительно несвоевременных денежных выплат в отдельных подразделениях 72 бригады ВСУ и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

Ранее в сети появились фото палатки с полигона у Чугуева, в котором размещены умывальники без кранов.

Фото разместил волонтер Юрий Мисягин и отметил, что трубы к умывальникам подвели, вода есть, но кранов нет. По его словам, уже приобретено 20 кранов, которые должны установить военные.

 
 

Украинская правда 

Темы: Минобороны Полторак армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ стянула к границе с Украиной 18 тысяч военных – Минобороны 5 апреля 2017, 14:42
В Балаклее пожаром уничтожено 70% боеприпасов – Полторак 30 марта 2017, 14:32
В Черновцах накрыли сепаратистское организацию – Минобороны 30 марта 2017, 13:32
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Взрывы в Египте: Украинцев среди жертв нет
Тиллерсон отменил встречу с Путиным во время визита в РФ - СМИ
Тарута заявил о создании новой партии
Боевики нарушают "тишину", бьют из гранатометов и минометов
Все новости
Депрессия

Ученые нашли ген, который может быть связан с депрессией

Свет и харизма

Друзья и коллеги вспоминают экс-вокалиста "Перкалабы" Андрея Федотова