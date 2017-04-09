Полторак отправит спецкомиссию на полигон в Чугуев - проверить условия для бойцов
На Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54 бригады ВСУ, будет направлена спецкомиссия для проверки фактов ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы.
Об этом 9 апреля сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.
По словам министра, ответственным должностным лицам дано указание в кратчайшие сроки устранить все недостатки.
"Будет проведено служебное расследование по данным фактам, а все должностные лица, чьи действия привели к халатности, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил глава МОУ.
Кроме того Полторак сообщил, что дал поручение ответственным должностным лицам выяснить обстоятельства относительно несвоевременных денежных выплат в отдельных подразделениях 72 бригады ВСУ и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.
Ранее в сети появились фото палатки с полигона у Чугуева, в котором размещены умывальники без кранов.
Фото разместил волонтер Юрий Мисягин и отметил, что трубы к умывальникам подвели, вода есть, но кранов нет. По его словам, уже приобретено 20 кранов, которые должны установить военные.
Украинская правда
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