КНДР угрожает "катастрофическими последствиями", из-за учений США и Южной Кореи

Южная Корея и США развернули свои ежегодные крупномасштабные военные учения, но продолжили отдельные совместные военно-морские учения.

Об этом пишет aljazeera.

Ударная группа ВМС США "Карл Винсон" прибыла в воды вблизи Корейского полуострова и начала учения с южнокорейским флотом.

В связи с этим Северная Корея пригрозила потопить американскую армаду.

Северокорейская государственная газета предупредила о "катастрофических последствиях", обвинив ударную группу ВМС США в репетиции "превентивного удара по Северу".

"США и кукольная группа предателей должны задуматься над катастрофическими последствиями, которые повлечет их глупая военная провокация, и остановить дикость", - говорится в северокорейской газете Minju Choson.

Как сообщалось, 28 апреля Северная Корея осуществила неудачный запуск баллистической ракеты с аэродрома Пукчанг. Ракета не достигла моря, упав в 35 километрах от аэродрома.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к увеличению давления на Северную Корею.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не будет счастлив", если Северная Корея проведет еще одно ядерное испытание и отказался исключить военный ответ со стороны Америки.