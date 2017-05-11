Боевики обстреляли Широкино из реактивных систем "Партизан"

Боевики ОРДО 10 мая совершили 4 обстрела населенного пункта Широкино из запрещенной минскими соглашениями реактивной системы "Партизан".

Об этом идет речь в заявлении украинской стороны Совместного центра контроля и координации, которую распространил пресс-центр штаба АТО.

"Так, сегодня 10 мая, начиная с 11.35 противником по населенному пункту Широкино, в течение дня, четыре раза была применена 122 миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" с общим количеством 16 выстрелов. К счастью, жертв среди мирного населения нет", - говорится в заявлении.

В СЦКК отметили, что такие действия со стороны боевиков в первую очередь имеют целью оправдать самообстрелы своих позиций, имевших место 4 и 9 мая этого года в направлении населенного пункта Безымянное, которые выдавались за якобы обстрелы со стороны Вооруженных Сил Украины.

Также военные подчеркивают, что боевики осуществляют обстрелы с целью дискредитации Вооруженных сил Украины и обострения конфликтной ситуации в регионе, в том числе среди мирного населения.

Кроме того, интенсивное применение боевиками в одном направлении РСЗО "Партизан" это прямые провокационные действия по отношению к военнослужащим Вооруженных Сил Украины с целью вызвать ответный огонь, констатировали в СЦКК.

"Но наши подразделения на эти провокации не поддаются и в соответствии с Минскими договоренностями соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 10 мая пророссийские боевики с начала суток совершили 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.