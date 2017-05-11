Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстріляли Широкине з реактивних систем "Партизан"

Четвер, 11 травня 2017, 02:14
Бойовики обстріляли Широкине з реактивних систем Партизан

Бойовики ОРДО 10 травня здійснили 4 обстріли населеного пункту Широкине, застосовуючи заборонену мінськими угодами реактивну систему "Партизан".

Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру контролю і координації, яку поширив прес-центр штабу АТО.

"Так, сьогодні 10 травня, починаючи з 11.35 противником по населеному пункту Широкине, протягом дня, чотири рази було застосовано 122 міліметрову легку переносну реактивну систему "Партизан" із загальною кількістю 16 пострілів. На щастя, жертв серед мирного населення немає", - сказано у заяві.

В СЦКК зазначили, що такі дії з боку бойовиків в першу чергу мають на меті виправдати самообстріли своїх позицій, які мали місце 4 та 9 травня цього року у напрямку населеного пункту Безіменне, що видавалися за нібито обстріли з боку Збройних Сил України.

Також військові підкреслюють, що бойовики здійснюють обстріли з метою дискредитації Збройних сил України та загострення конфліктної ситуації у регіоні, у тому числі серед мирного населення.

Крім того, інтенсивне застосування бойовиками в одному напрямку РСЗВ "Партизан" це прямі провокаційні дії по відношенню до військовослужбовців Збройних Сил України з метою викликати вогонь у відповідь, констатували в СЦКК.

"Але наші підрозділи на ці провокації не піддаються та відповідно до Мінських домовленостей дотримуються режиму припинення вогню", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 10 травня проросійські бойовики від початку доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Теми: АТОбойові діїДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
Усі новини...
Реклама: