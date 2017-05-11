После НБУ Гонтарева возьмется за квантовую физику

3892 просмотра
0
Четверг, 11 мая 2017, 14:33

Глава Национального банка Валерия Гонтарева планирует этим летом пройти онлайн-курсы, связанные с квантовой физикой.

Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

"Я действительно не привыкла сидеть дома, ничем не занимаясь, поэтому решила летом еще пройти онлайн-курсы в каком-нибудь университете", - сказала глава НБУ.

Она сообщила, что онлайн-курс обучения будет связан с квантовой физикой.

"Я считаю, что в этой сфере в скором времени будет сделан большой технологический прорыв, и хочется понимать глобальную суть физических процессов. Как вы знаете, по первому образованию я инженер-оптик (инженер-конструктор), поэтому всегда интересовалась новыми технологиями и космосом", - отметила Гонтарева.

Глава НБУ также пожаловалась, что за время работы в Нацбанке получила определенный стресс, поэтому план для нее на ближайшие три месяца - отдохнуть и вернуться к нормальному весу.

"Одно знаю точно: я никогда не буду заниматься политикой и не хочу больше быть регулятором. Я пришла из частного бизнеса, скорее всего, когда-нибудь вернусь в частный бизнес или займусь научными проектами", - отметила она.

Кроме того, Гонтарева сообщила, что ее сын хочет быть финансистом, тогда как она его выбор не одобряет.

"Не думаю, что это перспективно. Я бы очень хотела, чтобы он поступал в Массачусетский технологический институт на робототехнику, за этим будущее. А он хочет заниматься прошлым. Я, конечно, его уговаривала, но ничего не получилось", - рассказала глава НБУ.

Как сообщалось, Гонтарева заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.

С 11 мая она назначила исполняющим обязанности главы Нацбанка своего первого заместителя Якова Смолия.

Также глава НБУ допускает возможность своего судебного или уголовного преследования после отставки и подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.

Украинские новости

Темы: Гонтарева НБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гонтарева допускает, что после отставки ее будут преследовать 11 мая 2017, 10:00
Гонтарева назначила Смолия и.о. главы НБУ 10 мая 2017, 10:46
С 10 мая функции главы НБУ будет выполнять зам Гонтаревой - Луценко 9 мая 2017, 20:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сурков определяет политику в ОРДЛО и руководит кадрами – Reuters
НАПК проверяет е-декларации за 2015 год 96 человек
Артеменко просит ВАСУ вернуть ему гражданство
В зоне АТО подорвались двое украинских саперов
Все новости
19 онлайн-сервисов

Получить загранпаспорт, арендовать жилье, оплатить коммуналку: сервисы, которые облегчат жизнь

Немецкая пацифистка

Ирмела Менза-Шрамм: Нужно постоянно рекламировать ценности людям