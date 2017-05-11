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Після НБУ Гонтарева візьметься за квантову фізику

Четвер, 11 травня 2017, 14:33

Голова Національного банку Валерія Гонтарева планує цього літа пройти онлайн-курси, пов'язані із квантовою фізикою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Elle.

"Я дійсно не звикла сидіти вдома, нічим не займаючись, тому вирішила влітку ще пройти онлайн-курси в якому-небудь університеті", - сказала очільниця НБУ.

Вона повідомила, що онлайн-курс навчання буде пов'язаний із квантовою фізикою.

"Я вважаю, що в цій сфері незабаром буде зроблено великий технологічний прорив, і хочеться розуміти глобальну суть фізичних процесів. Як ви знаєте, за першою освітою я інженер-оптик (інженер-конструктор), тому завжди цікавилася новими технологіями й космосом", - зазначила Гонтарева.

Голова НБУ також пожалілася, що за час роботи в Нацбанку отримала певний стрес, тому план на найближчі 3 місяці для неї - відпочити й повернутися до нормальної ваги.

"Одне знаю точно: я ніколи не буду займатися політикою й не хочу більше бути регулятором. Я прийшла із приватного бізнесу, швидше за все, коли-небудь повернуся в приватний бізнес або займуся науковими проектами", - зазначила вона.

Окрім того, Гонтарева повідомила, що її син хоче бути фінансистом, тоді як вона його вибір не схвалює.

"Не думаю, що це перспективно. Я б дуже хотіла, щоб він поступав у Массачусетський технологічний інститут на робототехніку, за цим майбутнє. А він хоче займатися минулим. Я, звичайно, його вмовляла, але нічого не вийшло", - заявила очільниця НБУ.

Як повідомлялося, Гонтарева заявила про свою відставку з 10 травня. За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у вимушеній відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника НБУ.

З 11 травня вона призначила виконуючим обов'язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.

Також глава Нацбанку допускає можливість свого судового або кримінального переслідування після відставки.

Українські новини

Теми: ГонтареваНБУ
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