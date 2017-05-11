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После НБУ Гонтарева возьмется за квантовую физику

Четверг, 11 мая 2017, 14:33

Глава Национального банка Валерия Гонтарева планирует этим летом пройти онлайн-курсы, связанные с квантовой физикой.

Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

"Я действительно не привыкла сидеть дома, ничем не занимаясь, поэтому решила летом еще пройти онлайн-курсы в каком-нибудь университете", - сказала глава НБУ.

Она сообщила, что онлайн-курс обучения будет связан с квантовой физикой.

"Я считаю, что в этой сфере в скором времени будет сделан большой технологический прорыв, и хочется понимать глобальную суть физических процессов. Как вы знаете, по первому образованию я инженер-оптик (инженер-конструктор), поэтому всегда интересовалась новыми технологиями и космосом", - отметила Гонтарева.

Глава НБУ также пожаловалась, что за время работы в Нацбанке получила определенный стресс, поэтому план для нее на ближайшие три месяца - отдохнуть и вернуться к нормальному весу.

"Одно знаю точно: я никогда не буду заниматься политикой и не хочу больше быть регулятором. Я пришла из частного бизнеса, скорее всего, когда-нибудь вернусь в частный бизнес или займусь научными проектами", - отметила она.

Кроме того, Гонтарева сообщила, что ее сын хочет быть финансистом, тогда как она его выбор не одобряет.

"Не думаю, что это перспективно. Я бы очень хотела, чтобы он поступал в Массачусетский технологический институт на робототехнику, за этим будущее. А он хочет заниматься прошлым. Я, конечно, его уговаривала, но ничего не получилось", - рассказала глава НБУ.

Как сообщалось, Гонтарева заявила о своей отставке с 10 мая. По ее словам, с 11 мая она будет находиться в вынужденном отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению президента рассмотрит вопрос о ее отставке и назначении нового руководителя НБУ.

С 11 мая она назначила исполняющим обязанности главы Нацбанка своего первого заместителя Якова Смолия.

Также глава НБУ допускает возможность своего судебного или уголовного преследования после отставки и подчеркивает правильность своих реформаторских действий на посту руководителя центробанка.

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Темы: ГонтареваНБУ
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