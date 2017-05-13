Суд разрешил арестовать заместительницу Кернеса

610 просмотров
0
Суббота, 13 мая 2017, 01:45

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

Суд разрешил арест Овинниковой с правом залога 30 млн грн.

"Апелляционный суд. Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой с возможностью залога в 30 млн грн", - написал он.

Речь идет о деле хищения 650 га земли руководством Харьковского городского совета.

По данным следователей, заместительница мэра, нарушая законодательство и регламент горсовета, "в течение 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования на постоянных комиссиях и в подчиненных им структурных подразделах исполнительного комитета, согласовала и содействовала вынесению на сессию городского совета вопросов о безвозмездного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

При этом она действовала по сговору и в интересах "основателей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодополучателей – людей, приближенных к высокопоставленным лицам Харьковского городского совета", считают следователи.

Темы: Харьков Генпрокуратура суд Кернес
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Харькове произошло несколько стычек, "Бессмертный полк" пел о России 9 мая 2017, 15:37
Харьков: лидеру партии брызнули в лицо из баллончика 1 мая 2017, 14:34
В Харькове первомайская демонстрация не обошлась без драки 1 мая 2017, 14:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд разрешил арестовать заместительницу Кернеса
Компьютеры по всему миру подверглись атакам, Украина также пострадала
На одного из руководителей НАПК составили админпротоколы
Полиция задержала руководителя "титушек", бивших АТОшников в Днипре
Все новости
Образование

Куратор тестирования PISA о том, как украинцам построить современную систему образования

Маки памяти

Как зарождалась традиция