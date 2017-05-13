Суд разрешил арестовать заместительницу Кернеса

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в facebook.

Суд разрешил арест Овинниковой с правом залога 30 млн грн.

"Апелляционный суд. Киева согласовал ходатайство об аресте одного из предполагаемых членов организованной преступной группы - заместителя городского головы г. Харьков Овинниковой с возможностью залога в 30 млн грн", - написал он.

Речь идет о деле хищения 650 га земли руководством Харьковского городского совета.

По данным следователей, заместительница мэра, нарушая законодательство и регламент горсовета, "в течение 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования на постоянных комиссиях и в подчиненных им структурных подразделах исполнительного комитета, согласовала и содействовала вынесению на сессию городского совета вопросов о безвозмездного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

При этом она действовала по сговору и в интересах "основателей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодополучателей – людей, приближенных к высокопоставленным лицам Харьковского городского совета", считают следователи.